「小占士」與湖人簽約　金額較去屆同級新秀高超過14倍

日前在NBA選秀，以在次輪第55位被湖人選中NBA巨星勒邦占士之長子「小占士」（Bronny James），據報與湖人簽下4年約790萬美元（約6200萬港元），金額較2023年選秀第55位的球員高超過14倍。

過去大部分次輪獲選的NBA新秀，往往要花上極大功夫才能打動球隊開出複數年合約，但日前更有傳媒報導指，「小占士」與湖人簽下4年約790萬美元的合約，據悉於上屆選秀第55位被選的Isaiah Wong僅收穫1份為期1年總值約56萬美元（約437萬港元）的雙向合同，意味「小占士」較去年的同級新人貴超過14倍，加上「小占士」在大學的表現未算突出，令外界形容他「靠父蔭」

「小占士」日前受訪時，謂小時候已經常因其父親，而受到壓力，相信自己能克服難關：「有不少人認為，我是單靠爸爸的名氣才被NBA球隊選中，其實當自己懂事以來，已聽過類似說話無數次，有信心我能處理好壓力。」他續指：「其實我不太在乎能否與爸爸同場作戰，我只想不斷進步，在NBA發揮實力。」