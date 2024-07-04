謝榮鍵再創佳績　首奪斯帕24小時耐力賽亞席

香港賽車運動員謝榮鍵（Kevin），周四（4日）於在比利時舉辦的斯帕24小時耐力賽上，與隊友於過程中克服重重挑戰、合演精彩逆轉，首度贏得賽事Pro-Am組別的亞軍。

Kevin與來自中國的潘君臨、香港的Rio Ma以及荷蘭的Indy Dontje三名隊友合作，一同駕駛由Contempo Concept所贊助的16號Uno Racing Team with Landgraf戰車在排位賽中獲組別首名，並在今屆的斯帕24小時耐力賽上排獲得組別的排頭位資格。謝榮鍵剛於此場大賽前的一個週末，同一個場地上獲得英國GT錦標賽的分站冠軍，狀態極佳。

今屆為賽事的100週年，吸引超過11萬名觀眾來到賽道觀戰，一共有66部GT3賽車角逐錦標。謝榮鍵和他的隊友在排位賽中有出色表現，為Mercedes-AMG先拔頭籌獲Pro-Am組別排頭位資格。儘管如此，但起跑位置對長達24小時的耐力賽來說影響不大。比賽由Indy Dontje負責起步，他的開局順利，成功避開賽事早段的連番意外，為車隊奠定了領先的優勢。謝榮鍵於開賽後第3個小時藉著安全車領航期間接棒。這名港將在重新開始比賽時，不幸遭遇多車事故，導致左前胎被刺破，16號Mercedes-AMG戰車亦受損。Kevin將戰車帶回維修站，車隊立即進行搶修，可惜他們亦因此失去領先優勢，需要從後追回才可繼續挑戰前列位置。

戰車完成維修後，在追趕的過程遇上重重挑戰，包括惡劣的天氣環境、進站時機不理想，以及需要超越已經落後的慢車。車手們需要應乎斷續的雨勢，保持戰車穩定作賽。最終他們憑著穩定的圈速時間，以及適時的進站策略，車隊成功重返前列爭標位置。他們在比賽最後的3小時進佔組別第2位，並一直保守該名次直到比賽完結，Kevin亦成功首登該項賽事頒獎台。

謝榮鍵賽後感嘆道：「這場比賽十分困難。我們有個好開始，成功在排位賽取得Pro-Am組別的頭位。當比賽進行至第3小時，大會正出示全場黃旗，我突然被後面的一部奧迪推撞，戰車前懸掛受損，我們必須進站花長時間維修。車隊難以置信地將戰車修復得很好，及後我的隊友們都有很好的發揮。比賽時整個晚上都在下雨，能見度很低，這情況下作賽確實很困難。最終我們順利衝向終點，沒有出現任何問題或其他處罰。」

Kevin再次創下佳績心情十分興奮，亦不忘感謝團隊的付出：「我感到很高興，因為這是我第一次在斯帕24小時耐力賽上登上頒獎台，因為正值是比賽的第100週年紀念，賽事慶祝活動非常盛大。雖然比賽過後很疲累，但我為Uno和Landgraf車隊，還有我的隊友們都感到非常自豪。」

香港另外兩名參賽車手許建德（Jonathan）及區天駿（Antares），齊於同場舉行的全季GT歐洲賽銅盃組別奮戰，最終他們分別獲得第4和第7名，可惜未能站上頒獎台。