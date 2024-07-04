美斯上陣成疑唔敢搏盡　阿根廷細味厄瓜多爾

美洲國家盃8強展開，阿根廷率先迎戰厄瓜多爾，雙方實力有一段距離，上屆冠軍阿根廷今仗勝算甚高，但考慮到射手美斯有傷在身，上陣成疑難免影響攻力，加上厄瓜多爾防守力強，預料阿根廷未必能夠大勝。由於主W太熱冇肉食，加上阿根廷今屆3場比賽總入球全開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。(HOY TV 77台周五早上9時直播)

阿根廷中前場進攻猛將如雲，但賽事展開後，往往只能小勝，包括同樣以2比0贏加拿大、秘魯，同埋戰至88分先打破缺口，以1比0險勝智利。值得留意，阿根廷上述3場比賽，都係下半場先至入波，可見進攻上往往老鼠拉龜，無從入手。

除咗美斯發揮欠佳，仍未有入波之外，另一位正選前鋒祖利安艾華利斯腳風亦唔順，僅有1球進帳，其餘4個入波全部來自拿達路馬天尼斯，若然佢被對手嚴防，勢必削弱阿根廷入球機會，加上來到淘汰賽一戰定生死，相信阿根廷亦唔會太冒進。

至於厄瓜多爾最後一場分組賽守和墨西哥0比0，取得出線權，該仗面對對手18次射門，都力保不失球，可見防守相當穩健。事實上，隊內擁有車路士防守中場摩西斯卡些度、利華古遜後衞軒卡派爾，防線人腳質素有保證，應該可以抵擋阿根廷大部分攻勢。睇番雙方近5次對賽，有4次總入球開出2球或以下，入球細值博。

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