坦哈格續約曼聯　將出售3位球星籌2億鎊增兵

曼聯正式宣布同領隊坦哈格續約至2026年夏天，粉碎換帥傳聞，呢位54歲荷蘭名帥可以開始着手新一季組軍工作，綜合英國各大傳媒報道，紅魔鬼今夏將出售拉舒福特、查頓辛祖、格連活特等多位球員，目標集資2億鎊(約20億港元)收購新球員「換血」，希望新球季重振雄風。

曼聯上季僅排英超第8位，創下球隊近34年最低聯賽排名收咧，一度盛傳坦哈格會被炒，但由於球隊獲得英足盃冠軍，加上斟介杜曹等名帥處處碰壁，最終不但冇解僱坦哈格，更同佢喺現有合約再延長多1年至2026年夏天。

坦哈格續約後話：「好高興可以同球會達成協議繼續合作，睇番過去2季成績，好自豪可以奪得2項錦標，球隊比我剛加盟時候有進步，當然要達到各界對曼聯所期望嘅水平，仲有好多工作要做。」隨住坦哈格坐穩帥位，意味2位同佢有「牙齒印」嘅球員拉舒福特、查頓辛祖好大機會被清洗。

據悉紅魔鬼願意減價以6,000萬鎊(約6億港元)出售拉舒福特，至於年初被外借去多蒙特嘅查頓辛祖，估值為4,000萬鎊(約4億港元)，加上會方無意收回外借去基達菲嘅格連活特，希望以5,000萬鎊(約5億港元)出售佢，若然成事，可以從3人身上收回1.5億鎊(約15億港元)轉會費，加上買走部分副選球員，應該可以籌2億鎊增兵。

曼聯已經準備以4,000萬鎊收購拜仁慕尼黑中堅馬菲斯迪歷特，以及用3,400萬鎊買博洛尼亞前鋒約舒亞舒克斯，2人都有份為荷蘭出戰今屆歐國盃。另外，紅魔鬼亦有意簽入防守中場同左後衞，將球隊前中後3線大升級。