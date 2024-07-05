2024 Sports Fun Day下周日舉行　市民免費體驗新興運動

「動向修頓」將於下周日（7日）在修頓室內場館舉行「2024 Sports Fun Day」，讓公眾免費體驗排球、曲棍球、手球及跆拳道等運動，市民萬勿錯過！

巴黎奧運快將舉行，「動向修頓」亦響應體育熱潮，舉辦「2024 Sports Fun Day」，公眾可以在下周日下午3時至7時到修頓室內場館，免費體驗跆拳道、排球、手球、成人跳彈床、競技疊杯及曲棍球，趣味十足，讓市民感受奧運氣氛之餘，又能夠在炎炎夏日「放放電」！

現役香港女子排球代表隊成員盧鎂淇，小時候先接觸籃球，惟升中後因學校未有設立女子籃球隊，結果改為加入排球校隊，她稱在這項運動的最大得着，是與隊友間的珍貴感情：「操練真的非常辛苦，但所有隊友在互相鼓勵下，都能咬緊牙關完成訓練，成Team人為同一個目標奮鬥，即使有時賽果未如人意，但這些經歷足夠讓我回味無窮！」

談到這項運動的魅力，在球賽中大多負責攔網的「鎂淇」認為每次封阻對方攻勢，都能得到極大滿足感，她難掩笑意道：「雖然殺球威力強大的球員，往往得到較多關注，但我覺得成功攔網後，聽到皮球落地『嘭』一聲並直接得分的感覺真係好正！」

至於從2000年至2009年期間，效力跆拳道港隊的梁智勇，已擔任教練多年，約兩年前更成為國際裁判。「阿勇」承認家長會擔心子女參與搏擊運動，容易發生危險，但他指部分跆拳道賽事方式，會減少搏擊元素，令家長安心：「跆拳道有『品勢』賽，選手只需專注打好套路，不用與對手埋身肉搏，使不少學員和家長非常受落。」

「2024 Sports Fun Day」資料

日期：2024年7月7日

地點：修頓室內場館

時間：下午3時至7時

活動內容：（費用全免）運動體驗：跆拳道、排球、手球、成人跳彈床、競技疊杯及曲棍球

（收費活動）礦香石、和諧粉彩及Face Painting