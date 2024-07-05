37歲梅萊溫網最後一舞淚灑當場：是時候了！

英國網壇傳奇梅萊生涯最後一次亮相溫布頓錦標賽出師不利，周四(4日)夥拍哥哥Jamie在男雙首圈吞敗後，淚灑當場，賽會即場舉行簡單歡送儀式，場面溫馨及感人。

「我真的要準備結束了，因為我在這個水平，實在有點難應付，已不是我可以控制之內，如果我身體容許的話，我相信可以做到，但我不想用這些作藉口。」曾贏得兩屆溫網冠軍的梅萊在男雙賽後感言：「我很喜歡旅行，很愛比賽及練習，我嘗試做得更好...但我知道是（退下來）時候了，我已準備。」站在中央場的梅萊接受在場觀眾球迷的熱烈掌聲，難忍流下男子淚。

37歲的梅萊早前放棄了男單的爭逐，為了爭取在今屆溫網再打出漂亮網球，畢竟要兼顧單打及雙打，對現在的他來說有點吃力，惟與哥哥Jamie拍檔在男雙出戰，以6比7(6比8)、4比6不敵於澳洲組合，首圈出局。

過去19年的職業生涯，他贏過三個大滿貫錦標，梅萊計劃今個夏天之後將會掛拍，因此這將是他生涯的最後一屆溫網；賽會特別舉行的一個歡送會，妻兒與家人均一同分享這難忘時刻，多位網球名將及傳奇都有出席，包括梅萊好友祖高域、施華德，以及前英國網壇球星漢文、美國傳奇「壞孩子」麥恩萊及「女金剛」娜華蒂露娃，而昔日戰友瑞士「草地王」費達拿及拿度，都錄製了短片作致敬。

「看，真是很美好!」梅萊在歡送儀式上看到賽會為他剪輯的片段非常感動，「當看到短片，令我回想很多，這一刻實在很難多謝很多人及單位，真的很感動。」梅萊稍後將與英國美少女華度加奴合作，在混雙亮相；而這位兩屆金牌得主亦將會參加本月26日揭幕的巴黎奧運，這也是他生涯第5度踏足奧運舞台，將是退役前的最後深戈。