美斯復出射失12碼　阿根廷驚險入美洲盃4強

周五(5日)早上美洲國家盃8強，上屆冠軍阿根廷有球王美斯傷愈復出，但卻陷於苦戰，踢到補時，被厄瓜多爾逼和1比1，需要互射12碼分勝負。美斯卻射失，幸好隊友門將達米安馬天尼斯大發神威，連續撲出對手2球12碼，協助阿根廷勝出打入4強。

美斯因為肌肉受傷，缺陣上場分組賽對秘魯，今仗8強復出擔任正選，夥拍大勇嘅射手拿達路馬天尼斯攻堅。開賽初段，反而厄瓜多爾佔上風，摩西斯卡些度、謝利美沙米恩圖、柏斯先後射門都相當有威脅，根據OPTA統計，柏斯以17歲零61日成為美洲盃史上最年輕8強上陣球員。

阿根廷企穩陣腳後，搶番唔少攻勢，並喺35分鐘打開紀錄，中場阿歷斯麥亞里士打近柱迎頂角球跣後，由中堅利辛度馬天尼斯頂入，亦係呢位26歲曼聯後衞首個國家隊入球。

換邊之後，阿根廷表現走樣，更於60分鐘因為有人犯手球，被判罰12碼，但厄瓜多爾前鋒安拿華倫西亞主射，中柱彈出。阿根廷避過一劫，以為會贏波晉級時，戰至補時1分鐘出現戲劇性發展，厄瓜多爾憑後備上陣嘅前鋒奇雲洛迪古斯頂入扳平1比1，由於美洲盃8強、4強、季軍戰不設加時，雙方需要立即以互射12碼分勝負。

美斯第1位主射，卻中楣彈出，幸好門將達米安馬天尼斯連續撲出厄瓜多爾中場安祖文拿、阿倫明達嘅主射，加上祖利安艾華利斯、阿歷斯麥亞里士、蒙迪爾、奧迪文迪主射全部入網，阿根廷憑互射12碼贏4比2進身4強，將會同委內瑞拉對加拿大嘅勝方，爭奪決賽席位。