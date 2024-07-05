皮利斯：C朗及基奧特宜調整角色

葡萄牙對法國將會是一場激烈對決，兩軍都曾經贏得冠軍，但卻在今屆不約而同表現仍未達預期。

這場比賽給我帶來了很多美好的回憶，皆因我正正在 2000年歐國盃4強中遇上葡萄牙，最終我所屬的法國贏得比賽並殺入決賽。今仗與當天的比賽一樣，大家都有很多優秀的球員出場，尤其是在進攻方面。

法國踢起來並不像期望，也許是因為之前的比賽中，基奧特擔任9號中鋒正選位置，而他實際是一名能替其他球員鋪橋搭路，兼為隊友二傳的團隊型球員，多於一名純入球的射手。雖然基奧特顯然年事已高，但他在如何壓制防守球員，及在場上移動創造空間的思想及經驗，正正是球隊如何為基利安麥巴比及基沙文製造空間所缺少的元素，因此，假如迪甘斯在今仗進行大膽的正選改動，我並不會感到驚訝。

葡萄牙上一場全靠互射12碼取得最後勝利，基斯坦奴朗拿度在今屆決賽周十分渴望入球，也許在這個階段會對球隊產生負面影響。他是史上最偉大的球員之一，但為了進攻區域的平衡，也許他此時的最佳角色是從後備席上出發。C朗彷彿是一個偉大的護身符，但正如我們在哈利卡尼身上看到的那樣，有時太過依賴對球隊來說可能不是一件好事。

葡萄牙並不太擅長落後踢逆境波，相反他們是一支需要領先才能贏得比賽或打和的球隊，因此如果他們想要擊敗法國的話，就必需首先入球。最後，我預計這肯定是一場激烈的比賽，但我的心和頭腦都認為法國會獲勝。