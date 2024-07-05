高手過招穩陣為先　德國西班牙和波飲勝！

歐國盃8強上演冠軍前哨戰！東道主德國同西班牙被譽為今屆最具冠軍相球隊，不過命運安排喺8強狹路相逢。德國擁主場聲勢下愈踢愈好，西班牙就挾4連勝強勢出擊，兩隊都具備強大攻守實力，強者交鋒多數穩陣為先，今場務求減少犯錯，好可能會磨到加時甚或互射12碼，和波值得一博。（Now 618及688周六凌晨零時直播）

德國今屆賽事4仗取得3勝1和，雖然焦點落喺新星穆斯亞拿、科利安華迪斯、夏維斯同富克洛等進攻球員身上，不過「日耳曼兵團」4場只失2球嘅防守力，同樣值得嘉許。中堅魯迪格、門將紐亞演出穩健，老大哥卻奧斯喺中場主宰能力，令德國於比賽中經常可以佔到上風，惟前鋒把握力有待改善，事實上呢支東道主球隊嘅防守比進攻更加可靠。

愈戰愈勇嘅西班牙喺16強4比1大破格魯吉亞，終於出現球隊今屆首個失波。事實上，「狂牛兵團」踢法攻守兼備，兩翼拉明耶馬同尼高拉斯威廉斯連場有精彩發揮，突破力極強，不過今仗面對同樣擅長控球嘅德國，有備而戰之下，相信西班牙雙翼突破機會必定大減，而且兩隊同樣偏好主導戰局，預計今場會有大量時間進行中場爭逐。

德國同西班牙都有能夠改變戰局嘅領袖級球員，強強對碰必定以減少犯錯為前提，今場或會陷入戰術對弈僵局。翻查雙方近4次交手，有3次都係打和，今場法定時間言和機會相當高。

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