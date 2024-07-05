劉舜文：德國加油 YEAH! YEAH! YEAH!

喺今屆歐國盃未開鑼之前，小弟喺網上推出咗新歌《歐洲國家盃YEAH YEAH YEAH》。勢估唔到，外景導演願意用首歌，作為德國採訪片段嘅背景音樂，最近仲特登剪咗隻「導演版MV」，喺 Now TV電視平台播放添。短短兩分幾鐘嘅MV，有齊我哋喺德國嘅難忘時刻，真係睇到我眼濕濕。嚟到8強階段，我當然希望愛隊德國可以繼續晉級，繼續YEAH YEAH YEAH啦！

德國喺16強兩球淨勝丹麥，但丹麥嘅詐糊，可能係今屆「越得最少嘅越位」，德國唔駛失波先，的確好好彩。另外，夏維斯處理「黃金餐士」仍然未夠淡定，首度擔正嘅利萊辛尼仍然迷失，今日對手西班牙比起丹麥強得多，最後一兩腳波嘅細節，必須大幅改善。

另一關鍵，將會係兩閘防守，右閘甘美治於歐聯4強，被巴西國腳雲尼斯奧斯祖利亞多次玩弄嘅畫面，至今仍然歷歷在目。今次佢嘅對手歷高威廉斯，特性上都有啲似雲尼斯奧斯祖利亞，加上左閘仲要對付16歲新星拉明耶馬，所以球隊極度需要防中及兩邊中場嘅協防，為兩閘減減壓。

無論如何，咁接近嘅大戰，個人已經做足心理準備，隨時開OT，迎接加時甚至十二碼大戰！德國，加油啊！YEAH！