基拔圖施華：委內瑞拉今屆美洲盃奇兵

委內瑞拉及加拿大兩支球隊分別因為不同的原因，令人頗意外地殺入今屆美洲盃8強。

委內瑞拉竟然與我們期望的其他主要強國一樣，取得美洲盃3場分組賽全勝，這也意味著他們不需提早遇上阿根廷，我相信球隊對此感到非常高興。委內瑞拉展現出來的狀態非常令人驚訝，畢竟在今屆美洲盃前的4場比賽，球隊只得3和1負。

在賽事一共攻入2球的前鋒荷西朗頓為球隊帶來的經驗相當寶貴，他在對墨西哥的比賽中攻入了關鍵的入球，提早確保了出線席位，繼以在上場3比0大勝牙買加中，再次有出色表現，並讓延續了他的入球紀錄及信心。荷西朗頓將是這場比賽的關鍵，並有能力成為比賽的奠勝者。

另一邊廂，我從來沒想過加拿大能從艱難的小組中出線，更令人驚訝的是他們在首場比賽中，不敵阿根廷後能以1比0擊敗秘魯，並在最後1場與智利互交白卷，從而晉級8強。

領隊馬殊將會為自己對加拿大所產生的影響感到高興，我看到他們對阿根廷時傑出的表現，他們很不幸地沒有在那場取得分數。加拿大必須多加努力和團結，讓他們歷史性突破進入美洲盃4強，然而在今屆賽事只攻入1球，這表明他們可能很難在這次大賽中走得更遠。

我認為這將是一場勢均力敵的比賽，但委內瑞拉會找到最後獲勝的方法。