兩代球王較量話題性爆燈　葡萄牙法國追半和

歐國盃8強上演2016年決賽翻版戰，由葡萄牙同法國爭入4強，亦係兩大「前皇馬」及「未來皇馬」球王C朗同基利安麥巴比嘅正面交鋒，「麥總」細細個就視C朗為偶像，令呢場8強戰更添話題性。葡萄牙上場僅靠互射12碼驚險過關，隊長C朗今屆仲未開齋，陷信心危機，法國向來穩陣至上，搞到「麥總」成日孤軍作戰，尤其初段踢得特別保守，預計上半場易陷入拉鋸，半場和值得再追。（Now 618周六凌晨3時直播）

葡萄牙今屆歐國盃表現唔算標青，頭兩輪分組賽連贏捷克同土耳其，都同對手自己犯錯有關，尾輪留力下輸畀格魯吉亞，去到16強面對防守硬淨嘅斯洛文尼亞，葡軍久攻不下，踢足120分鐘互交白卷，好彩門將迪奧高哥斯達連救3個極刑，先憑互射12碼驚險晉級。值得一提嘅係，隊長C朗今屆出戰4場仍然食白果，包括上場對斯洛文尼亞喺加時操刀12碼宴客，腳風認真唔順，亦反映呢位39歲老將信心不足，令葡軍攻力打折扣。

另邊廂嘅法國就更令人失望，佢哋今屆踢咗4場入得3粒，其中兩個係對手烏龍波，另一球就係基利安麥巴比嘅12碼，主因係老將基奧特被貶為後備，而馬古斯杜林未能做到「銀河唯一」喺前場嘅支點作用，缺少「開路先鋒」亦影響麥巴比及基沙文等發揮，從之前幾場所見，「麥總」場場都畀幾個後衞圍住，好難單天保至尊。

不過法國勝在大賽經驗豐富，主帥迪甘斯深明「防守先贏到冠軍」嘅道理，盡量避免先失波而要被動焗攻，因此一切以穩陣行先，謀定而後動。「高盧雞」各項賽事近5場，有4次開半場和，加上防中拉比奧特今仗要坐波監，初段勢必踢得更加小心，半場和不妨再追。

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