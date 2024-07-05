土耳其後衞倒戈荷蘭　有計凍結前隊友加普

土耳其後衞卡迪奧盧喺今屆歐國盃表現出色，獲阿仙奴等多間球會垂青，周日(7日)凌晨歐國盃8強土耳其鬥荷蘭，對於呢位24歲「全能戰士」有特別意義，因為佢喺荷蘭出世，曾代表「橙衣兵團」U16至U21各級別小國腳，今仗以大國腳身份倒戈，將面對昔日隊友加普，熟悉對方路數，應該有計阻止呢位射手入波。

卡迪奧盧出生於荷蘭，爸爸係土耳其人，媽媽有加拿大血統，佢有權選擇代表其一個國家出賽，呢位出擊型左閘由2015至21年期間，為荷蘭U16至U21披甲，包括出戰2021年U21歐國盃，當年隊友有加普、祖斯甸古華特、杜維爾馬拉西亞等人，最終打入4強。因此，佢對於加普及荷蘭國家隊非常熟悉，今場可以扮演「情報員」，為土耳其隊友報料。

卡迪奧盧出道以來大部分時間效力土耳其勁旅費倫巴治，2年前決定代表土耳其大國腳，上年11月熱身賽對德國，更射入1球。由於卡迪奧盧踢法攻守兼備，可以一人踢晒整條左路，吸引多間球會關注，包括阿仙奴、富咸、韋斯咸都有意收購佢，費倫巴治要求3,500萬歐元(約2.9億港元)轉會費，如果佢可以協助土耳其再晉一級，相信身價會上升。