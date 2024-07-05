瑞士「英製射手」暗寸修夫基唔識用人

英格蘭同瑞士將於周日(7日)凌晨歐國盃8強交鋒，瑞士隊內有1位「英製射手」基華奧杜亞，呢位27歲前鋒喺倫敦出世，自細就係車路士球迷，大戰前夕暗寸英格蘭領隊修夫基唔識用人，將車仔猛將高爾彭馬擺後備席，無疑係自斷一臂。

基華奧杜亞成長背景「多姿多彩」，本身有加納血統，出生於英國倫敦，童年時期同家人移居瑞士，現時效力保加利亞球會盧多格德斯，上季上陣37場入15球。杜亞大器晚成，今年先至首次晉身瑞士大國腳，最令人驚喜係首場歐國盃分組賽對匈牙利，正選上陣並射入打開紀錄1球，因而開始受注目。

由於基華奧杜亞喺英國出世，加上將面對英格蘭，英國傳媒特別為佢做專訪，原來杜亞係車路士球迷，並非常欣賞高爾彭馬，為呢位中場屈居國家隊後備抱不平：「我係車路士球迷，偶像係杜奧巴，我認為高爾彭馬上季表現簡直完美，實在唔明點解未能獲得英格蘭正選，好期待喺歐國盃同佢交手。」

瑞士正選前鋒比列安保路上仗對意大利，單刀失機，腳風唔多順，基華奧杜亞今仗隨時扮演後備殺手，成為爭勝關鍵人物。