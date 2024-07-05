中村祐人：飛腳主場勢踢垮水手

現時於聯賽榜排第3位的大阪飛腳，雖然上周末主場以1:3不敵榜首球隊町田澤維亞，但近10仗只錄得1負成績，狀態算好。

我認為飛腳近況不俗的兩個主要原因，就是陣中的好波之人宇佐美貴史表現出色，以及幾位新兵為防線帶來了穩定的表現。

宇佐美貴史是今季日職其中一位表現最為突出的球員。他經常憑著韌力及進攻質素，帶領球隊取得勝利。我預期今仗他將會再次於前線，成為球隊最具創造力的球員。

橫濱水手周中主場以0:1敗於鳥棲砂岩的腳下，錄得聯賽3連敗劣績。

我認為水手最近幾場比賽成績強差人意的原因，就是當失去控球權後，球隊未能好好應付對方的反擊攻勢，而且球隊本身的射門也欠缺準繩。

喜田拓也毫無疑問充滿激情，乃是不可取替的領袖，同時亦需要於中場控制戰局。前線的安達臣盧比斯繼續是球隊的最危險人物，雖然這名巴西前鋒近3仗被對方嚴密看管下，沒有入球進帳，但他於球隊今季的7場勝仗中都成功取得入球。

大阪飛腳面對町田澤維亞時，直至有球員被逐前都一直控制著戰局，加上陣中擁有一些高速球員坐鎮，我認為橫濱水手未必能夠好好作出應對，所以我預計主隊大阪飛腳今仗將可獲勝。