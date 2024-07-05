香港金牛NBL2連勝　吳松峻作客獲球迷熱烈歡迎

楊睿騏今場奪得5分3助攻。（相片由香港金牛提供）

香港金牛周五（5日）於全國男子籃球聯賽（NBL）主場以115：66大勝石家莊翔藍，聯賽兩連勝，以8勝1負戰績重登榜首。

香港金牛港將梁兆華、楊睿騏先列後備，石家莊翔藍香港控衞吳松峻則正選登場。首節兩隊互有領先，其後朱松瑋、瓊斯領金牛打出24：7攻勢，以35：19遙遙領先。第二節翔藍手感回溫，打出26：26，香港金牛憑余柏林單節攻入10分，以61：45領先。

換邊後，金牛搶回主導權，下半場打出54：21，終在5人得分上雙下，以115：66大勝。香港金牛的奧利弗表現最搶鏡。全場收穫24分11籃板、劉傳興亦有16分13籃板進帳。另外香港的梁兆華上陣16分鐘取得5分2籃板，楊睿騏上陣13分鐘交出5分3助攻。石家莊翔藍的張正昕取15分，屬全隊最高，港將吳松峻上陣22分鐘雖未有得分，但交出3籃板6偷球4助攻，賽後亦有香港球迷在修頓門口歡送他上旅遊巴。

香港金牛擊敗石家莊翔藍後，將再度展開作客之旅，接連硬碰江蘇湯溝國藏、安徽文一和廣西威壯。戰畢三戰客場之後，將會在7月16日再次重返修頓主場作賽，迎戰武漢錕鵬。