球證漏判12碼屈死德國　西班牙入4強

周六凌晨(6日)歐國盃8強矚目大戰，德國主場迎戰西班牙。西班牙憑丹尼爾奧莫開紀錄，科利安華迪斯為德國末段扳平，加時下半場西班牙古古列拿犯手球，球證安東尼泰萊冇判12碼，臨尾米基爾馬連奴頭槌頂入，西班牙贏2比1殺入4強，德國出局。

德國有莊拿芬泰希復出，防中用安利簡恩，同根度簡、卻奧斯組成老人中場；西班牙沿用上場陣容，尼高拉斯威廉斯同拉明耶馬雙翼齊飛，與柏迪3名小將實行以快打慢。

上半場互有攻守，西班牙進攻速度較快，德國以硬朗同犯規阻止對方，開賽僅8分鐘柏迪一次射門後就被踢傷換出，由丹尼爾奧莫入替，德國夏維斯有兩次機會，但都過唔到對方門將烏尼西蒙，「狂牛兵」拉明耶馬、丹尼爾奧莫施射，亦被紐亞化解，半場互無紀錄。

易邊後西班牙搶攻，先有艾華路莫拉達轉身抽射高出，51分鐘拉明耶馬右路傳中，丹尼爾奧莫第一時間撞射入網，西班牙領先1比0。

德國失波前已換走安利簡恩同利萊辛尼，之後再換埋根度簡，改由安特列治、科利安華迪斯同富克洛增加活力，西班牙則換出拉明耶馬，改派費倫托利斯協助防守。

76分鐘德國黃金機會，科利安華迪斯右路傳中，富克洛在拿祖費南迪斯力逼下撞射中柱彈出；西班牙再換走艾華路莫拉達同尼高拉斯威廉斯，想話守到尾，德國則有老臣子湯馬士梅拿落場，實行盡地一煲。

末段德國瘋狂搶攻，夏維斯笠射高出，89分鐘一次高空攻勢，科利安華迪斯門前起腳中柱彈入，德國扳平1比1，將比賽帶入加時。

加時下半場德國幾乎搞掂，先有穆斯亞拿射波省中禁區內嘅古古列拿犯手球，但被球證及VAR均冇表示，其後富克洛頭槌攻門，但被烏尼西蒙拍出，戰至119分鐘西班牙入波，米基爾馬連奴頭槌絕殺，完場前丹尼爾卡華積領紅，西班牙仍以2比1擊敗德國，晉級4強。