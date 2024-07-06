兩代球王對決C朗黯然出局　法國12碼贏葡萄牙

周六(6日)凌晨歐國盃8強大戰，兩代球王C朗拿度同基利安麥巴比對決，兩大前鋒被嚴密凍結下表現非常淡靜，120分鐘踢成0比0平手。互射12碼葡萄牙有C朗率先射入，但祖奧菲歷斯射門中柱，法國5射全中贏5比3晉級，將同西班牙爭奪決賽資格。

兩隊早段行軍速度明快，但同時布置極嚴密防守，令真正埋門機會極少。葡萄牙控球稍佔上風，16分鐘先至出現首次射門，般奴費南迪斯禁區頂射門省中人斜出。4分鐘後法國還以顏色，左閘迪奧靴南迪斯離門廿碼推順勁射，但角度太正被迪奧高哥斯達輕易撲出。

兩大焦點球星C朗同麥巴比都被重點看管，C朗掂波次數寥寥無幾，42分鐘葡萄牙禁區外有罰球機會，之前包辦所有罰球嘅C朗，因命中率低近期備受批評，今次改讓般奴費南迪斯主射，但結果一樣係射高未能做成威脅，上半場兩隊加埋只有1次中目標埋門，踢成0比0。

換邊後戰情突然開放，麥巴比早段試射被接實，呢位前鋒之後食波餅，令鼻樑再受傷要接受治療。61分鐘葡萄牙有黃金機會，般奴費南迪斯突破越位射門，邁治蘭落地快勇救險球。63分鐘拉菲爾利亞奧左路傳中，域天拿近門撞射又被邁治蘭撲出，C朗後腳補射再被邁治蘭封位閂出。

雙方攻勢愈嚟愈入肉，66分鐘法國反擊，高路梅安尼右路突破，同隊友撞牆後空晒射波被閂出；後備上陣嘅奧士文尼迪比利亦曾熨射中楣角，結果90分鐘互無紀錄。加時3分鐘C朗禁區難得走空，但佢射門炒飛機。

加時下半場麥巴比受鼻樑傷影響退下火線，葡萄牙有祖奧菲歷斯頭槌頂中網側，雙方踢足120分鐘都冇波入。互射12碼法國5射全中，葡萄牙有祖奧菲歷斯宴客，法國贏5比3晉級4強。