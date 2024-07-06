無淚告別！C朗國際大賽首食白果　去留未定

歐洲足球傳奇C朗拿度，紀錄性6屆歐國盃之旅劃上句號，葡萄牙喺8強互射12碼不敵法國後，C朗未有淚水或激動嘅表現，而係走去安慰情緒崩潰嘅多年戰友比比，之後平靜咁返入更衣室，收起感性嘅C朗更令球迷心痛。C朗今屆表現低效，11次出席國際大賽首度0入球，領隊馬天尼斯表明C朗嘅國家隊生涯仍未有定案。

39歲嘅C朗喺16強對斯洛文尼亞後，宣布「今屆肯定係我最後一屆歐國盃」，同2年前卡塔爾世盃出局後痛哭離場相比，C朗今次出奇平靜，反而41歲嘅比比就哭成淚人，要C朗攬住佢安慰。為葡萄牙喺互射12碼率先射入嘅C朗，最後平靜咁返入更衣室，對勝利異常執着嘅C朗一改感性作風，球迷見到更加心痛。

C朗今屆5場賽事全部正選，但效率確實唔合格，最終只得0入波+1助攻數據，亦係C朗歷來11次出戰國際大賽(5次世盃+6次歐國盃)，首次未能取得入球。C朗今屆23次埋門0入球，亦係歐國盃史上第2多攻門嘅0入球球員，僅次於2004年嘅迪高(24射0入球)，寫下唔光彩一頁。

C朗親口證實今屆歐國盃係最後1屆，但世界盃2年後就舉行，有傳C朗仍然希望再戰一屆大賽，葡萄牙領隊馬天尼斯賽後被問到C朗去留，佢就表示未有定案：「我哋只係啱啱踢完，大家都承受緊出局嘅痛楚，依家唔會有任何關於個人嘅決定。」