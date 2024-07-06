「新丁」加拿大爆冷入4強　再鬥阿根廷

周六(6日)早上美洲國家盃8強，首度參賽嘅加拿大再次創造歷史，同委內瑞拉打和1比1之後，憑互射12碼淘汰呢支南美洲球隊，晉級4強，將會重遇分組賽對手阿根廷，加拿大復仇機會來了。

加拿大分組賽曾以0比2不敵阿根廷，屈居對方之下，以1勝1和1負成績以A組次名出線，今場8強對住分組賽3戰全勝嘅B組首名委內瑞拉，無懼同對方鬥攻，並喺13分鐘由中場沙菲爾保射入打開紀錄。

委內瑞拉之後傾力反擊，但攻勢往往失之交臂，如非門將羅莫救出沙菲爾保勁射，恐怕會再失1球。

換邊之後，委內瑞拉表現冇大改善，但勝在有運，64分鐘加拿大防線犯錯，荷西朗頓趁機離門40幾碼起腳，笠死企得太出嘅門將基比奧，扳平1比1。由於美洲盃8強、4強、季軍戰不設加時，雙方需要立即以互射12碼分勝負。

兩隊頭5輪都有2位球員射失，需要進入「突然死亡」階段，委內瑞拉後衞韋加安祖主射，被門將基比奧撲出，加拿大中場伊斯馬爾干尼射入，最終12碼贏4比3進身4強，再鬥阿根廷，力爭報番分組賽一敗之仇。

另外，厄瓜多爾8強被阿根廷淘汰之後，領隊菲歷斯山齊士宣布辭職。