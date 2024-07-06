馬特拉斯：風車國勝在夠經驗

荷蘭面對土耳其的8強比賽中，彼此都會認為自己有充分的條件獲勝，但現實卻有可能與他們預計的相反。

荷蘭於16強對羅馬尼亞給人留下深刻印象，儘管羅馬尼亞有些時間是較為佔優，但荷蘭整體進攻侵略性很強，若然把握得好一點的話，可能不只入3球。這是一場輕鬆的勝仗，他們的關鍵球員加普再次攻入1球後，目前另外3名球員並列神射手榜首位。與此同時，他也送出了1次精彩助攻，而且在左路非常危險，隨時推入大位用右腳射門，這是土耳其需要格外留意的地方。

土耳其在上仗16強對奧地利的比賽非常有趣，很多人包括我在內，基於見到奧地利於今屆賽事有出色表現，稍稍看低土耳其一線，但土耳其最後成功晉級，他們需要感謝其中堅美列迪美羅，該場他梅開二度，實屬晉級功臣。

土耳其今仗有隊長查漢奴古和艾卡耶甸停賽期滿復出，但卻有奧簡高古及約錫克因累積兩黃需要坐波監。

土耳其在德國境內擁有龐大勢力，料會得到很多支持，而另一邊廂的荷蘭也離德國很近，我預期兩支球隊都會得到大量球迷的支持，比賽氣氛一定很好。最終我認為荷蘭比土耳其更有大賽經驗，習慣了出戰大賽，因此有力贏得比賽。