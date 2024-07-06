華度加奴闖16強！拍梅萊混雙或撞英軍歐國盃

英國體育迷周六相當忙碌，皆因支持英格蘭球隊出戰歐國盃之餘，又有網球傳奇梅萊在溫網上好可能的最後一役，與美少女華度加奴出戰混雙賽事，由於兩者比賽時間有機會相撞，網溫總監已經準備「應變方案」，避免出現「撞車」的情況。至於低沉了一段時間的英國網壇新Icon華度加奴，在女單打得醒神，勇闖16強為三獅軍團打氣。

溫網總監Jamie Baker表示，梅萊與華度加奴在溫網的告別戰，賽程上安排很可能與英格蘭在歐國盃對戰瑞士的比賽時間相撞，而很多人都不想錯過這兩個比賽，「這是今屆溫網的挑戰之一，我們必須處理，足球比賽是可以預計到確實的比賽需時，但網球則很難確定...當然你要有一點反應，但我們團隊經驗豐富，對他們來說就如牛油塗面包。」

21歲的華度加度本身也是英格蘭的支持者，本周溫網開賽前，她穿上了三獅軍團的國家隊波衫練波，首圈賽後訪問都要提提三獅軍團，是個超級粉絲。自從2021年贏得美網冠軍後，華度加度一直表現低迷，又因傷患導致狀態不穩，然而以外咭參加今屆溫網的她，至目前為止表現不俗，周五以直落兩盤6比2、6比3淘汰9號種子希臘的薩嘉莉，躋身女單16強。這位美少女賽後表示:「今天我真的很享受球場的每一刻，我跟自己講，你不知道一生中會有幾多次機會，站在中央場完成比賽，感謝大家支持。我很自豪今天每一分、每個時刻都是專注。」

華度加度結束女單賽事後，即為混雙準備，她能與英國網壇傳奇梅萊夥拍心感榮幸，目前賽會將他們的混雙賽事安排在周六晚壓軸上演，盡希望讓體育迷能夠支持英格蘭國家隊出戰歐國盃的同時，也沒錯過兩屆溫網男單冠軍梅萊在這個草地大滿貫上的最後深戈；他昨日與哥哥占美在男雙首圈止步。