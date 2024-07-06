艾卡華斯溫網差啲Out　闖關慶祝學足比寧咸

衞冕溫網冠軍的西班牙小天王艾卡華斯，周五在男單險遭陰溝裡翻船，與美國名將泰科爾苦戰五盤才過關。

世界「2哥」艾卡華斯在中央場與泰科爾上演一場激戰，在兩度落後的情況下以5比7、6比2、4比6、7比6(7比2)、6比2反勝，躋身男單16強，衞冕之路再踏前一步，並爭取繼法網後連贏兩個大滿貫冠軍。

這位3號種子贏得致勝分後，仿傚效力其愛隊皇家馬德里的英格蘭球星祖迪比寧咸在歐國盃入波後伸開雙臂的慶祝，他賽後稱:「我們在倫敦，他是英格蘭隊，這就是原因，我想告訴他，這場偉大的勝利是值得慶祝。」他賽後亦有提到西班牙贏德國2比1躋身4強一戰，相當興奮。對於今天比賽，他坦言是很大難度:「今天面對泰科爾真的很大挑戰，我專注一個想法就是打好每一球波。」其實，這一戰正是2022年的美網準決賽翻版。

至於世界「一哥」仙拿同樣躋身了男單16強，但這位意大利名將就贏得輕鬆，全場轟出11個ACE球，以直落三盤6比1、6比4、6比2淘汰塞爾維亞的 基文諾域(Miomir Kecmanovic)。