踢法保守Vs鋒力不足　英格蘭瑞士「細」紀對決

歐國盃8強大戰，英格蘭硬撼瑞士，球星如雲嘅英格蘭大踢「悶蛋足球」，以法定時間90分鐘計算，今屆4戰僅1勝，總入球全開2球或以下，以領隊修夫基嘅保守作風，相信會繼續採用穩陣戰術。至於瑞士對兩支傳統勁旅德國及意大利，取得1勝1和，球隊韌力十足，預料今場會陷入拉鋸戰，可博中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及688周日凌晨零時直播）

英格蘭坐擁上季德甲神射手兼歐洲金靴獎得主哈利卡尼、西甲最佳球員祖迪比寧咸等進攻猛將，但主帥修夫基卻以穩守踢法應戰，甚至將上季英超入22球嘅高爾彭馬長擺後備席，導致中前場球員發揮唔出應有水準。結果「三獅兵團」3場分組賽僅入2球，仲少過兩支弱隊格魯吉亞、阿爾巴尼亞，表現令人失望。

英格蘭上場16強對斯洛伐克，大部分時間落後，踢到補時5分鐘驚險扳平1比1，最後靠加時艱辛反勝2比1，充分反映攻力疲弱嘅弊病，經過上仗飽食驚風散之後，相信今場會更加謹慎，避免再次先失球。

另邊廂，瑞士今屆同樣4戰不敗，包括同主辦國德國打和1比1，上場16強以2比0擊敗上屆冠軍意大利，證明佢哋有能力同傳統勁旅抗衡。不過，隊內具級數球員主要集於中後場，包括防中格列沙加、中堅文路爾艾簡治，鋒線人腳相對比較薄弱，前鋒比列安保路上仗單刀失機，把握力甚差，瑞士要攻入英格蘭穩固防線，亦非常困難，預料入球將會偏少。

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