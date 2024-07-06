兩隊對攻演慣入球騷　荷土激戰大飽眼福

歐國盃8強壓軸好戲，荷蘭對土耳其。「橙軍」今屆表現平穩向上，分組賽同奪標熱門法國分庭抗禮，上場「現真身」大炒羅馬尼亞，為爭入4強勢必搶攻；土軍踢法有前冇後，近5場全開3球或以上，加上雙方近3次交手同樣多波入，中位數2.5球入球大屬不二之選。（Now 618周日凌晨3時直播）

「無冕之王」荷蘭擁有華基爾雲迪積克領導嘅頂級防線，可以無後顧之憂盡情進攻，中前場球員經過分組賽至淘汰賽嘅4場賽事，整體而言亦都上晒力；利物浦前鋒加普今屆已交出3個入球及1個助攻，連同兩年前世盃攻入3球，堪稱荷蘭「大賽之王」。新星沙維西蒙斯攻守兼備，至今亦累積3個助攻，各項進攻數據均名列前茅，加上上仗爆發嘅唐耶爾馬倫及韋格賀斯等後備殺手，荷蘭主帥朗奴高文手上爭勝籌碼充裕，為晉級勢必去盡。

一直被視為歐洲二線球隊嘅土耳其，上屆歐國盃分組賽最終以0分出局，今屆打入8強已經有極大進步。球隊喺「飛機仔」蒙迪拿領軍下踢法全攻型，球員進攻前仆後繼，不過今場有兩名中場奧簡高古及約錫克停賽，加上上場起孖嘅後衞美列迪美羅亦因為展示政治敏感手勢要坐波監，後防勢必中門大開。

翻查紀錄，兩隊近年3次交手均上演入球騷，包括2021年世盃外兩次交鋒，土耳其主場先贏4比2，之後荷蘭返主場回敬6比1，今次淘汰賽一戰定生死，相信更加無保留鬥攻，勢必出現大量入球，莫講話入球大要捧，總入球「6」有15倍，甚至27倍嘅「7+」都諗得過！

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