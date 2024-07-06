香港網球一哥黃澤林首辦見面會　近500粉絲撐場

香港網球首席球手黃澤林（Coleman）周六（6日）假維多利亞公園網球場出席球迷見面會，吸引近500名粉絲入場支持。久未在港露面的Coleman，不但和球迷切磋球技，更大送簽名網球和球衣。

黃澤林今年排名升上生涯新高166位，接連亮相法網及溫網外圍賽，成香港網球史上首位出戰成年組大滿貫男單選手。雖然Coleman在法網外圍賽首圈以5比7、2比6憾負美國球手基臣，溫網亦在轟12記Ace球下，以兩盤4比6不敵美國球手Zachary Svajda無緣晉級，但他在ATP挑戰賽兩站晉級4強，其中在新德里站更取得亞軍，總結上半年成績驕人。

黃澤林表示，自己只得20歲，仍有很大進步空間，期待自己之後的發展：「我今年的目標是參加4大滿貫，目前已成功去了兩個，所以好開心。其實我在兩個大滿貫已打得不錯，只是對手比我更強和穩定，我需要儲多點經驗。」他透露下周將出戰美國ATP 250分草地賽，其後就會著手備戰8月尾展開的美網，「硬地由細打到大，而且贏過青少年大滿貫，所以都幾期待。」

一向樂觀的Coleman亦曾遇上低潮，數年前疫情期間無法出外比賽，令他感到灰心，一度萌生退意，幸獲父母全力支持，讓他到拿度網球學校學法，最後如願成為職業網球員。他鼓勵有意向網球發展的小朋友要認清目標：「網球員生活不容易，要問自己為何鍾意網球。對我來說，網球帶給我的喜悅不只贏球時一刻，場外都帶給我很多，令我成長不少。一開始進拿度學校，泥地連輸兩個月，需要時間摸索。但輸要學識忘記，要接受教練評語，下場繼續進步。」

是次見面會吸引近500名球迷參加，分享環節結束後，Coleman與超過20名球迷切磋球技，分享網球樂趣，他大讚其中一名小粉絲表現出色，將簽名球衣送到她手上。這位香港「一哥」不忘宣傳香港網球隊，向球迷預告：「我們9月將會出戰台維斯盃對厄瓜多爾，大家記得入場支持！」