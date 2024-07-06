WTT曼谷明星挑戰賽　「黃杜配」闖決賽鬥日本爭金

香港乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹於曼谷明星挑戰賽勇闖決賽，周日（7日）將與日本勁敵張本智和／早田希娜爭奪冠軍。另外香港兩對女雙組合杜凱琹／李皓晴和朱成竹／吳詠琳亦殺入4強，分別不敵南韓和日本組合，雙雙取得季軍。

WTT曼谷明星挑戰賽於7月2至7日舉行，現居世界第4、即將出戰巴黎奧運的香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，連日過關斬將，8強力挫排名16位南韓組合趙大成／朱芊曦，4強面對泰國組合Padasak TANVIRIYA／Suthasini SAWETTABUT，以直落三局（11：8、11：8、11：9）報捷，闖入明午舉行的決賽，硬撼排名第3的日本奧運代表張本智和／早田希娜。雙方最近一次交手是今年3月的WTT克羅地亞公開賽決賽，「黃杜配」當時以0：3見負，且看今站能否雪恥奪冠。

4名奧運香港女團選手分途出擊，世界排名12位的朱成竹／吳詠琳先後淘汰南韓及泰國組合，4強鬥日本橋本帆乃香／佐藤瞳，以局數0：3（9：11、9：11、8：11）稱臣。杜凱琹／李皓晴則分別拍走南韓、泰國對手，同在準決賽失利，兩人以8：11、7：11、8：11不敵頭號種子南韓世界排名第2組合田志希／申裕斌，與「朱吳配」並列季席。

男雙方面，香港的林兆恒／何鈞傑 8強以1：3負新加坡組合，陳顥樺／姚鈞濤就力戰5局後以2：3惜敗日本對手，首圈止步。