巴西雲尼斯奧斯停賽　烏拉圭夠霸氣可晉級

美洲盃8強大戰，烏拉圭同巴西正面交鋒。烏拉圭自比爾沙接手後撥亂反正，今屆3戰全勝演出充滿霸氣，反觀巴西一盤散沙有排執，仲有王牌雲尼斯奧斯祖利亞坐波監，睇唔到有贏波本錢，寧買當頭起，烏拉圭「晉級隊伍」有近2倍值得推介。（HOY TV 77台周日早上9時直播）

雙方都經歷咗不如意嘅2022年卡塔爾世盃，烏拉圭分組賽出局後，請嚟名帥比爾沙出山。呢位阿根廷教頭成功打造一條以朗奴阿拿奧祖、費達歷高華維迪及達雲紐尼斯為首嘅新骨幹。事實上，「瘋子教頭」以逼搶為戰術核心，揀球員唔睇名氣，只要年輕當打肯跑就得，好似利物浦前鋒達雲紐尼斯，由於烏拉圭能創造大量機會，令佢踢國家隊特別勇猛，近8場7場有士哥，射入10粒，帶領烏拉圭近4戰全勝，單計美洲盃小組就3連勝狂轟9球，霸氣十足。

相反巴西混亂不堪，經歷安察洛堤拒絕執教嘅鬧劇，年頭終改由前聖保羅主帥杜利華祖利亞領軍，但佢帶隊頭7場只得3勝4和，包括喺美洲盃D組3戰僅贏一場，屈居哥倫比亞之後次名出線，令人失望。雖然有雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及般奴古馬雷斯等好波之人，但踢嚟毫無化學作用，今仗更有「小雲」坐波監，憑乜嘢贏波呢？烏拉圭「晉級隊伍」係首選，「讓球主客和」有得受讓亦勁筍，要埋「讓球主勝」隨時雙贏。

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