英格蘭互射12碼淘汰瑞士　連續兩屆入4強

周日凌晨(7日)歐國盃8強，英格蘭對瑞士。英格蘭繼續大踢「悶蛋足球」，同瑞士法定時間踢成1比1，加時仍然冇波入，互射12碼英格蘭贏5比3，淘汰瑞士，連續兩屆打入4強。

英格蘭中堅馬克古希停賽，改派安斯干沙鎮守後防，祖迪比寧咸不雅手勢獲判緩刑，繼續正選披甲；瑞士保留上場擊敗意大利原班陣容出擊，格列沙加右大腿紮住上陣，在中場領軍。

瑞士踢法簡單直接，初段壓上搶攻不果，佢哋勝在回防速度快，抵擋對方進攻，三獅兵「悶蛋足球」踢法不變，進攻歎慢板，雙方上半場都未有中框埋門，半場「窿對窿」。

下半場瑞士攻勢開始到肉，比列安保路兩次攻門都中目標，英格蘭進攻節奏依然緩慢，75分鐘，瑞士右路攻勢，魯賓華加斯出地波，安斯干沙被通坑渠，史東斯漏踢，比列安保路門前掃入，瑞士領先1比0。

英格蘭失波被逼搶攻，首個中框射門就入波，布卡約沙卡右路勁射遠柱死角入網，80分鐘英格蘭追和1比1，不過追和後又慢番，結果1比1完場要踢加時。

加時上半場95分鐘，迪格蘭賴斯放冷箭直飛死角，好在門將恩尼森馬及時反應飛身撲出，加時下半場117分鐘，後備上陣嘅梳頓沙基利角球直射中楣角，之後安杜尼勁射被擋出，英格蘭一額汗，結果維持1比1和局完場，互射12碼階段，瑞士有文路爾艾簡治射失，英格蘭5射全中獲勝。