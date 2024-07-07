荷蘭反勝土耳其　相隔20年再入4強

歐國盃4強誕生！周日(7日)凌晨8強賽事，荷蘭憑下半場變陣連入2球，2比1反勝土耳其晉級，繼2004年後再次闖入歐國盃4強。荷蘭晉級後會大戰英格蘭爭奪決賽資格，另一場準決賽為西班牙對法國。

土耳其有查漢奴古復出，原陣出擊嘅荷蘭早段展開急攻，唔夠1分鐘迪比就殺入禁區起腳射高，12分鐘杜費斯右路半射半傳柱邊出界，轉個頭沙維西蒙斯熨射又高出。土耳其企穩陣腳後，利用緊逼同快速反擊搶返優勢，34分鐘基倫耶迪斯左路施射越楣而去。

愈踢愈好嘅土耳其繼上場對奧地利後，再次憑角球攻勢入波，35分鐘角球被荷蘭守衞頂出，艾達古拿喺禁區右邊犄角位拎波後，交出靚傳中畀中堅艾卡耶甸遠柱接應頂入。荷蘭失守後力圖反擊，但未能製造有效攻勢，半場射門0次中龍，落後0比1返更衣室。

荷蘭半場換入韋格賀斯加強進攻，土耳其嘅死球亦好有威脅，55分鐘艾達古拿射罰球中外柱彈出；荷蘭70分鐘追平，中堅迪維積接應角球頭槌頂入，得勢不饒人嘅荷蘭6分鐘後完成反超前，杜費斯右路傳中，梅迪穆度亞喺加普力逼下擺烏龍。荷蘭尾段頂住土耳其狂攻，加上門將華布根神救，最終驚險贏波晉級。