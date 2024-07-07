沙卡完美救贖　彌補3年前決賽之罪

英格蘭喺歐國盃殺入4強，雖然整體演出受到一致劣評，不過布卡約沙卡就成為球隊少有嘅亮點。呢位22歲小將喺8強對瑞士為英格蘭入救命波，互射12碼亦克服心魔射入，彌補3年前歐國盃決賽關鍵12碼宴客之罪，碧咸等英格蘭名宿同威廉王子賽後齊齊向佢致敬。

沙卡今場位置略為改動，由右翼變成右翼衞，喺英格蘭死氣沉沉嘅進攻當中，佢就係侵略性最強一個，今場4次盤扭100%成功，8次對手禁區內掂波，有3次射門同2次創造機會，最重要當然係80分鐘招牌入波，由右邊扣入中路熨入遠柱死角，呢個入波係佢歷來第4個國際大賽入球，超越傳奇右翼碧咸(3球)，賽後順理成章獲選今場最佳球員。

互射12碼沙卡有份操刀兼射入，3年前歐國盃決賽同意大利互射12碼，當時得19歲嘅沙卡主射關鍵第5輪宴客，成英格蘭輸波罪人，今次佢克服心魔作出完美救贖。沙卡表示：「我願意承受呢份壓力，當你失敗過1次，可以選擇逃避或者面對，我相信自己做得到，當個波入網嗰一刻，我真係好開心。我知好多人好緊張，包括看台上面嘅家人，慶幸可以保持冷靜同射入。」

沙卡嘅演出獲英格蘭名宿大讚，碧咸喺社交網留言：「沙卡嘅笑容係英格蘭所需...勇氣同歡樂，國腳們做得好！」里奧費迪南更指：「沙卡係英格蘭最重要球員，因為佢同其他球員唔同，係少有可以做到單對單過人球員。」沙卡今場入波後，看台睇波嘅威廉王子激動慶祝，賽後更親自去球員通道向沙卡擁抱祝賀，表揚佢嘅努力。