「J神」半場創造3球　美洲盃史上第一人

占士洛迪古斯今屆美洲盃已入1球及5次助攻。(Getty Images)

周日(7日)早上美洲國家盃8強出現懸殊賽果，哥倫比亞以5比0大勝巴拿馬，進身4強，「J神」占士洛迪古斯演出光芒四射，開賽41分鐘已經射入1球及2次助攻，成為美洲盃史上首位上半場創造3粒入波嘅球員。

巴拿馬爆冷力壓東道主美國，以C組次名出線8強，但來到淘汰賽立即打回原形，開賽8分鐘就失守，占士洛迪古斯開出角球，由前鋒祖安哥度巴頂入。哥倫比亞打開紀錄之後，攻勢一浪接一浪，僅過7分鐘，祖安艾利亞斯殺入禁區，被門將撲跌，球證吹罰12碼，占士洛迪古斯主射入網，成為美洲盃史上第2位開賽15分鐘就入波及助攻嘅球員，對上一位已經係1999年秘魯球員帕拉西奧斯。

「J神」跟住妙傳畀路易斯迪亞斯笠射入網，為哥倫比亞上半場領先3球。換邊之後，哥倫比亞再由李察里奧斯、米基爾保查各建一功，贈巴拿馬5蛋，輕鬆打入4強。

根據OPTA統計，占士洛迪古斯今屆美洲盃已經創造14次入波機會，屬於各球員之冠，比第2位阿根廷球王美斯多3次，當中入1球及5次助攻，成為自2011年美斯之後，第2位單屆美洲盃有5次助攻嘅球員。

呢位32歲前皇馬球星近年事業發展欠佳，效力愛華頓、奧林比亞高斯等球會表現都令人失望，甚至轉投卡塔爾球隊艾雷恩，都失意離開，上年夏天加盟巴甲勁旅聖保羅，演出亦只屬一般，但踢國家隊卻如有神助，希望佢可以趁今屆美洲盃重獲信心。