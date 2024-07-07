祖高域與三獅軍團同場喝采　哥帥現身被招攬

塞爾維亞球王祖高域周六在溫網迎來生涯第16次在這項草地大滿貫的16強席位，以3比1逆轉對手晉級，比賽期間全場觀眾突然報以歡呼聲，為遠在德國的英格蘭憑12碼晉級歐國盃4強而喝采。

在英國上演的溫布頓網賽，除了是網球激戰之外，也充滿着不少足球的元素，多位網球巨星都是超級球迷，正如祖高域在賽前也專登飛去睇歐國盃支持塞爾維亞，這位賽事男單2號種子周六出戰第3輪賽事表現有點慢熱，但最終在落後一盤的情況下，以4比6、6比3、6比4、7比6(7比3)擊敗澳洲的 Alexei Popyrin，生涯第16次躋身溫網16強，追平了名宿干納斯的紀錄，史上排名第2。

同時，他今仗轟出19個Ace球，成為史上第6位在溫網轟出1000+ Ace球的球手。比賽期間出現小插曲，祖高域在第二盤領先4比1時，全場觀眾突然起哄，拍掌歡呼，令場內兩位球員都呆一呆，但作為球迷的祖高域很快理解是英格蘭隊在歐國盃贏波，並即做出一個射波動作，與全場球迷同樂。

至於德國名將沙華列夫在另邊廂，與英國「一哥」諾利打得激烈，最終以6比4、6比4、7比6(17比15)闖關，而席上迎來足球名帥哥迪奧拿為他打氣，賽後沙華列夫在獲勝感言中公開為德國班霸邀請哥帥執教:「對我來說，當我見到哥迪奧拿睇比賽，我真的很緊張，非常感謝你到來，是我的榮幸...最後一件事-拜仁慕尼黑需要一名教練，如果你厭倦了足球，你可以隨時在網球上指導我。」沙華列夫此言後，哥帥報以「手指公」回應，而賽後沙華列夫在更衣室向哥帥送上自己的球拍。