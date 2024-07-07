華度加奴混雙「放飛機」　球迷指對梅萊不尊

球迷渴望英國網球傳奇梅萊在溫網的最後一役被粉碎，皆因美少女華度加奴以手腕僵硬為由，未能跟他夥拍而退出混雙賽事，令大部份球迷大失所望，德國網壇傳奇碧加更公開批評:「有冇考慮過梅萊或祖迪（梅萊媽媽）的感受。」

作為英國網壇新Icon的華度加奴，早前接受梅萊邀請合作出戰溫網混雙，好讓梅萊好好享受生涯的最後一屆溫網，大會賽前更為此仗特別宣傳，並避免與英格蘭的歐國盃8強戰撞時間而作出賽程安排。

不過，意想不到21歲的華度加奴賽前宣布退賽，這事件在網上惹來網民批評，認為華度加奴臨時退賽對梅萊欠尊重，多位網壇名宿亦在社交平台上議論紛紛，曾有德國金童之稱的碧加留言:「為何你沒有問一問梅萊或珠迪（梅萊媽媽），他們的感受會如何....」雖然梅萊這邊沒有說話，但其母親珠迪則留言:「是的，這是令人驚訝的消息。」

不過，也有部份球迷對華度加奴今次「放飛機」表示理解，認為應該以自己身體為重，但又有球迷反質問:「那何解女單又唔退賽。」華度加奴這次退賽行為，可能令她被扣不少形象分數。

曾贏得兩屆溫網男單冠軍的梅萊，是英國體壇的傳奇球星，深受國民愛戴，近年飽受傷患煎熬，在今屆溫網前已表示今夏結束將考慮退役，因此希望在生涯最後一次亮相這個草地大滿貫上享受比賽，日前在男雙與哥哥占美合作，可惜遇上「一輪遊」，並接受了大會安排的簡單告別儀式。