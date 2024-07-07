修頓Sport Fun Day免費運動體驗　與民同樂迎奧運熱潮

巴黎奧運即將開幕，為與市民一同迎接四年一度的體育盛事熱潮，「動向修頓」於周日（7日）假修頓場館舉辦「2024 Sport Fun Day」，讓公眾免費入場體驗手球、曲棍球、排球、跆拳道、競技疊杯、成人彈跳床運動。是日活動吸引大批家長帶同子女參與，現場氣氛熱鬧。

香港男子手球代表隊隊長謝永輝（Freddie）擔任是日活動教練，帶領一眾小朋友體驗手球樂趣，他形容手球比賽節奏明快，容易吸引小朋友參與：「手球的比賽方式，跟足球有少許相似，但手球比賽節奏更快，1場比賽隨時可以產生超過10個入球，很容易就能令小朋友感受得分的快樂。」謝永輝樂見眾多小朋友參加，他亦樂在其中，認為活動能有效推廣、令更多人認識手球這項運動。

謝永輝多年投身於手球運動，亦積極在港開班並參與各種推廣活動，親眼見證這項運動逐漸發展成形，他深感欣慰：「手球比起以前流行許多，但始終未能達到籃球和足球的程度，希望未來能有更多資源投放於手球發展，創造更多機會給小朋友接觸，亦十分鼓勵家長，讓小朋友嘗試這項綜合性的運動。」

從興趣發展為事業，手球對於謝永輝來說意義重大，回望在手球場征戰多年的得着，Freddie感嘆這項運動帶給自己很多難忘經歷：「如果沒有接觸手球，我應該難以靠其他運動，入選香港代表隊，又曾跟隨港隊到國內以至世界各地作賽，見識多個地方的風土人情，這些經歷用錢也買不到。」現作為港隊隊長的Freddie，期望明年於全運會上取得理想成績，在啟德主場為港爭光。

已投身曲棍球運動12年，現時仍是香港曲棍球代表隊一員的俞志煒（Raymond），就坦承這項運動的發展有改善空間，盼利用本屆「Sports Fun Day」作宣傳：「其實曲棍球在香港已發展了一段時間，但眼見部分近年的新興運動，較曲棍球發展得更理想，難免感到失望，希望我們可以利用『Sports Fun Day』，讓大家認識這項運動。」Raymond續指不少曲棍球會，都有舉辦小朋友訓練班，認為只要政府當局作更多宣傳，就能令更多小童接觸曲棍球。