希臘半決賽完勝斯洛文尼亞　字母哥粉碎當錫奧運夢

FIBA男子籃球巴黎奧運資格賽希臘賽區，周六（6日）上演準決賽激鬥，其中焦點戰由「字母哥」坐陣的希臘對當錫領銜的斯洛文尼亞，前者憑進攻多點開花，最終以96：68大勝晉級決賽，明對克羅地亞爭奪最後的奧運入場券。剛錯失NBA總冠軍的當錫，憾再與奧運資格失之交臂。

巴黎奧運男籃資格賽分別為希臘、拉脫維亞、西班牙和波多黎各四個賽區，每個賽區僅有一個晉級名額，其中希臘賽區地主的對上一次奧運之旅要追溯到2008年北京奧運，今屆捲土重來實力全面「升呢」，先後於小組賽力挫多明尼加和埃及。準決賽由希臘對上東京奧運殿軍的斯洛文尼亞，比賽聚焦於的NBA全明星球員「希臘怪物」安迪杜甘普和「歐洲天才」當錫的對決。

比賽哨響希臘乘主場氣勢全力進攻，「字母哥」無人能阻狂取7分率隊打出13：0攻勢，首節更是遙遙領先32：14。其後斯洛文尼亞調整狀態穩定追分，惟半場結束仍有14分落後。轉變後，希臘射手Thomas Walkup連轟3記三分波，與隊友狂灑「三分雨」，第3節進一步擴大比分至56：36。在落後20分以上的情況下，即使斯洛文尼亞有世界頂尖球員當錫坐陣亦無力反擊，最終希臘憑行雲流水的進攻和滴水不漏的防守，以壓倒性的96：68淘汰對手。由當錫帶領的斯洛文尼亞首次無緣奧運舞台。

「字母哥」上場僅20分鐘，取得13分4隔籃板，Thomas Walkup則攻下全隊最高的19分。當錫今仗為斯洛文尼亞貢獻全場最高的21分，不過亦送出10個失誤。

明日各賽區將同步決出晉級奧運的隊伍，而希臘將於決賽對上克羅地亞，後者由NBA快艇隊中鋒Ivica Zubac領軍，準決賽以80：77險勝多明尼加。

7月8日各賽區決賽：

希臘 VS 克羅地亞

拉脫維亞 VS 巴西

西班牙 VS 巴哈馬

立陶宛 VS 波多黎各