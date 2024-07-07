全港學界跳繩賽逾千學生較量　迦密愛禮信成功衞冕

中國香港跳繩體育聯會周日（7日）在麥花臣場館，舉辦「飛越啟德．第6屆全港學界跳繩比賽」，共吸引111間學校，超過1000名學生參與，最終迦密愛禮信中學及聖嘉勒女書院，分別在中學公開組及中學女子組，衞冕全場總冠軍。

全日賽事分為「學界表演盃」、「團體速度」和「個人速度及花式」3個部分，其中一眾學生在上午舉行的「學界表演盃」，表演多個高難度動作，有學校更發揮創意，使用籃球作表演道具，引來全場歡呼，最終經過一輪激鬥後，迦密愛禮信中學在「中學公開組」以467.6分奪魁，培僑小學則以497.0分贏得小學公開組冠軍。

此外，「學界表演盃」與「團體速度」的賽果總計後，決出團體總成績，結果迦密愛禮信中學及聖嘉勒女書院，分別衞冕「中學公開組」及「中學女子組」全場總冠軍。

迦密愛禮信中學去屆在「學界表演盃」取得季軍，今屆更進一步奪冠而回，中四的陳穎鏗顯得非常興奮：「本屆在『學界表演盃」奪得冠軍，總算彌補上年的遺憾，而且大家在其他項目都能維持高水準發揮，使今年的成績超乎預期。」

另一主力麥傲朗，則強調全隊絕不會因是日有好表現就鬆懈，盼來屆交出更好表現：「所有隊員的表現都非常理想，但我們會繼續努力，希望下屆可以做出更多花式，為大家帶來更多驚喜。」

至於即將中六畢業的黃靖桐，就對自己完成中學生涯前協助聖嘉勒女書院，衞冕全場總冠軍深感高興：「我從中一起已經加入學校跳繩隊，可惜以往總是欠缺捧盃運，幸好家人、老師及隊友一直支持自己，令我在中學生涯最後兩年都能取得全場總冠軍。」「靖桐」續道畢業後都會抽空到學校，與師妹一同練習，盼助跳繩校隊爭取更好表現。

全場總冠軍

中學公開組：迦密愛禮信中學

中學女子組：聖嘉勒女書院

小學公開組：聖嘉祿學校

小學女子組：香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

學界表演盃（只列頭三）

中學公開組

冠軍：迦密愛禮信中學

亞軍：馬鞍山崇真中學

季軍：港島民生書院

中學女子組

冠軍：聖嘉勒女書院

亞軍：嘉諾撒聖家書院

季軍：香港教育工作者聯會黃楚標中學

小學公開組

冠軍：培僑小學

亞軍：聖嘉祿學校

季軍：寶血小學

小學女子組

冠軍：香港中文大學校友會聯會張煊昌學校