兩大荷蘭國腳傾掂投曼聯　歐國盃後拍板

荷蘭喺今屆歐國盃愈戰愈勇，曼聯亦決定食住呢股「橙色旋風」，據報佢哋由荷蘭領隊坦哈格出面游說，已經同兩位荷蘭國腳約舒亞舒克斯、馬菲斯迪歷特達傾掂轉會，轉會費談判亦進入最後階段，有望喺歐國盃完結後正式拍板簽約。

權威記者Fabrizio Romano證實：「曼聯收購舒克斯、迪歷特已經開綠燈，兩位球員都同坦哈格傾過，曼聯未來幾日就會同球會進行談判。」效力博洛尼亞嘅舒克斯，合約內有3,400萬鎊買斷條款，報道指曼聯想傾一個更好嘅支付結構，如果唔成功就直接啟動條款。

至於中堅迪歷特就被拜仁慕尼黑掛牌，轉會費約4,200萬鎊，據報呢位24歲球星同曼聯傾掂5年合約後，已表明唔想再考慮其他球會斟介，拒絕巴黎聖日耳門、利物浦等豪門嘅搶人。迪歷特同坦哈格喺阿積士合作過，加盟曼聯後亦會同昔日拍檔利辛度馬天尼斯重組中堅。

兩位荷蘭球星目前身處德國備戰歐國盃4強，不過嚟緊對英格蘭嘅大戰預計會做後備，迪歷特今屆賽事仍未上過陣，而23歲嘅舒克斯雖然係以補選身份參賽，但喺上輪8強戰對土耳其「處子上陣」，佢賽後表示：「好榮幸首次為荷蘭國家隊上陣，喺歐國盃作出處子戰就更加特別。」