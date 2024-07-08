咸美頓時隔945日首奪分站冠軍　化身歐國盃神獸

945天的等待，平治車王咸美頓主場奪冠！周日的F1英國站重現強勢，在熟悉的銀石賽道上擊敗衞冕冠軍麥斯韋斯塔本及最近狀態甚勇的諾利斯，時隔兩年半再踏上最高頒獎台，贏得生涯第104個頒站冠軍，有球迷更以「咸Sir」化作歐國盃神獸，預言英格蘭與荷蘭（韋少家鄉）的4強戰果。

咸美頓上一次在分站奪標已經是2021年12月5日的沙特賽站，這也是他生涯第9次在銀石賽道奪標，超越車壇傳奇舒麥加，成為史上首位在同一條賽道9奪錦標的車手；已被封爵的「咸Sir」衝過終點後，全場車迷及車隊歡呼，他透過與車隊的通訊器上表示:「我停不了流淚。」直至爬出戰車也表示:「衝線一刻真的很感動。」相信很多車迷都理解咸美頓的眼淚中包含了幾多辛酸滋味。

2021年沙特站戲劇性擊敗紅牛的韋斯塔本，但事隔一周在阿布扎比站卻因為安全車問題，令他錯失了奪紀錄性8冠王的機會，並將總冠軍拱手相讓予韋少。

今站奪冠可以令咸美頓一吐烏氣，並最後一次以平治車隊身份在家鄉奪冠，相隔2年7個月零2天再贏冠軍，這位F1「七冠王」賽後坦言曾經懷疑過自己，懷疑過能否再獲勝，「作為一個團隊，我們所經歷的逆境也是我個人所經歷過，就像我們所有人一樣，每天起床都盡力而為，不斷挑戰，很多時候當你覺得自己最好的投籃還是不夠好，有時會相當失望，我們生活都遇上過嚴重心理健康問題，我不會說謊，我曾經歷過。」

很多車迷兼球迷對於咸美頓（英國）擊敗韋斯塔本（荷蘭），即聯想到周四凌晨歐國盃4強的英荷大戰，更認為咸美頓為三獅軍團帶來好兆頭。本身都是足球超級粉絲的咸美頓，賽後亦有提到正在爭逐歐國盃的英格蘭，並表示已向球隊發短訊鼓勵:「那天(8強)我也有看比賽，他們的12碼實在太出色，我真心為教練修夫基高興，我祝願他們有更好表現，我亦相信他們會做得更好，他們從每一場比賽中都有得着。」

英格蘭正爭取自1966年世界盃後再嚐在國際大賽的捧盃滋味，而三年前2020歐國盃4強則在互射12碼的情況下不敵意大利。