港超聯　傑志開操　伍健：要知恥近乎勇！

上屆港超僅排第4的傑志，周一（8日）在位於石門的賽馬會傑志中心復操，備戰新球季。會長伍健表示班費料維持2,000多萬，目標擺脫上季季尾低潮、重返高峰。同時他又透露其餘兩名外援為進攻中場、中鋒，惟目前仍在接洽當中，兩人將直接飛往泰國參與季前集訓，全力備戰8月7日友賽馬德里體育會。

傑志今季陣容大變，基爾頓、羅拔圖、米基爾、保羅、陳晉一等主力悉數離隊，簽入慈英、巴登卡、馬查度、泰利、鍾樂安和林樂勤等新兵，並回收顏卓彬、陳傲軒多名年輕球員。同時又組成新教練團，由上季助教卡度素擔正，名宿列斯奧與葡萄牙籍的蘇沙則任助教。是日操練接近全部球員皆有參與，僅巴西翼鋒伊高沙托尼未歸隊，而金信煜、畢頓僅獨自訓練。值得一提，被指會赴西班牙試腳的趙聡悟亦有現身，據悉他將待月尾才正式離隊。

傑志會長伍健早前接受記者訪問，透露今季將簽入6名新援，惟暫時只公布4人，收操後他再提到目前組軍進度：「另外兩個係中鋒同進攻中場，嚟自歐洲，已經有目標同提供咗合約。但攻中個邊球會有啲手續上阻滯，中鋒方面都要少少時間，應該趕得切直接飛去泰國集訓。」伍健續指今季班費繼續維持約2,000多萬，笑言球隊會「知恥近乎勇」：「今季表現要同傑志過去十幾年相若，舊年年尾有個低潮，但相信依家嘅球員，有能力恢復大家信心。」

另外，金信煜是日未有隨大軍操練，伍健澄清這名南韓中鋒仍有傷在身：「佢最近依兩日正接受治療，同埋舊年季尾佢有個personal improvement plan（個人發展計劃），首先要將體能提升到一個地步，唔係咁熱嘅天氣，跟唔到或者健康出現問題就唔係咁好。佢係一個亞洲有名嘅中鋒，我哋都希望佢重拾狀態。」而對於決定改由卡度素取代金東進領軍，伍健則盼外界不用解讀太多：「金東進問題係純粹冇個pro牌，佢年中會全力攞，到時候先再爭過，所以今季會負責帶隊出戰U22聯賽。卡度素就注重足球理論、數據分析，係一個幾適合人選。」

除此之外，有傳前鋒潘沛軒將會離隊，伍健回應道傳聞屬實，但暫時此刻「潘沛」仍屬傑志球員：「『潘沛』曾經簽咗借用約，但中國足協個邊手續上出現問題，所以返番嚟。依兩日都有中甲球會對佢有興趣，要再睇吓係咪真。」