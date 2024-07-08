港超聯　未申請特區護照　慈英：想睇定啲

上屆失落港超冠軍的傑志周一（8日）開操，其中1位焦點新兵，必屬曾效力布力般流浪U21的慈英，他稱會觀望香港足球發展環境，才決定是否申請特區護照。

「藍鳥」早前先後公布慈英、鐘樂安、林樂勤、巴登卡、馬查度及泰利加盟，6名新兵是日悉數亮相操練，惟巴登卡開始操練後不久就疑似因傷，未有繼續練習。

慈英在收操後接受傳媒訪問，透露自己未申請特區護照，打算視乎自己在香港的發展，才再作決定：「想睇吓香港足球嗰環境，可唔可以令自己繼續進步先再諗，始終我仲後生，要好好計劃之後嘅職業生涯點行落去。」

8歲時曾經加入傑志青訓學院的慈英，又坦言「藍鳥」去季戰績並不理想，盼助球隊重奪聯賽冠軍及亞洲賽資格：「傑志擁有好多資源建立陣容，同培育新人，理應要攞到好成績，所以今季目標好簡單，就係要攞聯賽冠軍兼踢番亞洲賽，咁先對得住球會！」

鐘樂安去季助東方奪得「足總盃」冠軍和「亞冠盃2」入場劵，最終選擇轉會至來季未能出席亞洲賽的傑志，但他有信心可以在新球會繼續進步：「雖然打亞洲賽係個好難得嘅機會，但始終傑志有好多好球員，同佢哋一齊練波，點都會令自己有進步，只要大家發揮應有水準，未來一定有機會踢番亞洲賽。」

從均業北區來投的林樂勤，就指雖然自己能司職左閘，但絕不會與早前外流的陳晉一作比較：「我比較多上前助攻，而『一仔』（陳晉一）技術同意識好啲，大家特點唔同好難比較，希望自己應付到踢大球會嘅壓力，爭取入選『大港腳』。」至於年僅21歲的英格蘭門將泰利，則笑言對香港炎熱天氣感到吃力，但相信幾個星期後有改善。