奧運男籃正賽分組出爐　字母哥率希臘重返五環殿堂

周一（8日）FIBA男子籃球巴黎奧運資格賽決賽，希臘、西班牙、巴西和波多黎各通過四大賽區考驗，成功奪得最後4張巴黎奧運男籃入場券，其中由「字母哥」安迪杜甘普領銜的希臘在資格賽未嘗一敗，重返暌違16年的奧運賽場。隨即，奧運男籃12支世界頂尖球隊和分組正式揭曉。

希臘賽區決賽由地主對克羅地亞，後者陣中有快艇中鋒蘇巴斯（Ivica Zubac）和勇士大前鋒沙利奇（Dario Šarić）等NBA名將出戰。「字母哥」安迪杜甘普發揮神勇，連同其他球員内外發炮，最終希臘以80：69力挫克羅地亞，自2008年北京奧運以來再返五環聖殿。「字母哥」攻入全場最高的23分8籃板，獲選賽區最有價值球員(MVP)。

另外，備受矚目的「NBA雇傭兵團」巴哈馬以78：86不敵歐洲傳統勁旅西班牙，確定無緣今屆奧運；波多黎各亦成功捍衛主場，以79：68擊敗由NBA帝王隊全明星中鋒沙邦尼斯（Domantas Sabonis）帶領的立陶宛，巴西則以94：69完勝「歐洲新星」拉脫維亞，齊齊登上奧運尾班車。

巴黎奧運男籃資格賽閉幕，正賽將於7月27日展開，由來自世界各地的12支球隊競逐，分組亦於今日揭曉。其中，高手如雲的A組由加拿大、澳洲、西班牙和希臘組成，實力相當接近，成為今屆的「死亡小組」。B組有去年世界盃冠軍德國、日本和巴西，他們將與「雙塔」雲班耶馬和高拔坐陣的地主法國爭出線。C組則有「夢幻隊」美國、NBA年度MVP祖傑帶領的塞爾維亞，以及南蘇丹和波多黎各。