烏克蘭跳高美女馬高芝打破塵封37年世界紀錄

距離巴黎奧運不足3星期，世界冠軍烏克蘭跳高美女馬高芝周日在世界田聯鑽石聯賽巴黎站創新猷，第一跳即成功跨越2米10，打破塵封37年的世界紀錄，並為奧運注下強心針。

22歲的馬高芝近年表現出色，是應屆世界冠軍，去年9月在鑽石聯賽厦門站成功挑戰2米02奪冠，並創下賽季世界最佳，而今次再重踏她的福地巴黎，僅進行第一次試跳，即打破了保加利亞名將高絲汀諾娃於1987年所創的2米09世界紀錄，難怪馬高芝成功跨越後開心地慶祝。

「我真是太興奮，因為實在是難以置信的一跳，而且我在第一次試跳就做到了。」馬高芝先以1米92開始，其後遇上三次失敗，再跳過2米05，跟住一次的2米07失敗，其後第2跳成功過關，但想不到第一跳就越過2米10。

「教練告訴我，也許（2米07）應該停下來，這已是我個人最佳成績，因為奧運即將來到，但我內心覺得自己可以做到，而且我的確想試世界紀錄。」馬高芝今次以破世界紀錄的成績奪冠，對她爭取7月26日揭幕的巴黎奧運金牌更添信心。「現在我很健康，我已準備好作戰...我期待在這裡舉行的奧運會。」