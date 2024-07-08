港超聯　理文簽伊拉克國腳謝路安夏馬特

理文周一（8日）傍晚透過球隊fb專頁宣布，已落實簽入33歲瑞典中場謝路安夏馬特(Jiloan Hamad)，他將會穿上14號球衣，成為理文今夏首位新加盟的外援。

33歲的夏馬特擁瑞典、伊拉克雙重國籍，現為伊拉克國腳，青年軍時期曾代表瑞典披甲上陣，並早於2015年及19年，曾分別效力過德甲賀芬咸及哈馬比IF等歐洲頂級球會，2019年到亞洲發展，加盟韓職球隊仁川聯，上季轉戰泰國T1，並為球隊烏泰他尼交出7個入球，期間當選過本月最佳球員。

上季首奪聯賽冠軍的理文繼續擴軍，據悉前、中、後三場均簽入首次來港，兼具分量的外援，日內會陸續公布名單。

【Jiloan Hamad檔案】

譯名：謝路安夏馬特

出生日期：1990年11月6日 (33歲)

國籍：伊拉克、瑞典

位置：進攻中場

身高：1米73

現效力球隊：理文

球衣號碼：14

曾效力球隊（只列部分)： 烏泰他尼（泰國）、HNK Gorica（克羅地亞）、哈馬比IF（瑞典）、奧雷布洛（瑞典）、標準列日（比利時）、仁川聯（南韓）、賀芬咸（德國）