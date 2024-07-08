香港隊　外流4將歸隊　吳卓蔚：陣容近年最完整

即將在周四（11日）與印尼「拍跳」的港隊女足，周一（8日）晚上在將軍澳足球訓練中心（FTC）繼續進行操練，當中4名外流港將吳卓蔚（阿Mi）、蘇鎧霖、湛靜雯和朱寶恩齊齊歸隊，港隊將會在周二（9日）公布決選。

港隊今次初選大軍共有6名外流港將，郭靖雯、韋婉婷早前已經歸隊，而其餘4人則直至是日才會合大軍。同樣效力日本球隊岩手斑馬的吳卓蔚、蘇鎧霖和湛靜雯，昨晚才抵港，不過「阿Mi」卻表示問題不大，又不忘大讚兩位首次外流的隊友，認為她們成長不少：「身體狀況還可以，1個鐘時差冇問題！（蘇鎧霖、湛靜雯）技術同心理都成熟咗啲嘅，始終平時對開日本人，我諗佢哋唔似以前國際賽咁，落到場會緊張。」除此之外，「阿Mi」又喜見多年隊友韋婉婷、郭靖雯，再次重返港隊：「好期待同開心，有種大師兄歸位嘅感覺。佢哋兩個好耐唔喺名單入面，又去完外流，我諗今次陣容係近3年最完整，目標一定想贏波。」

而中場蘇鎧霖則稱首次外流，對自己獲益良多，會盡力回饋港隊：「日本唔似香港生活咁急促，令我感受到咩係職業球員，短短3個月左右，都有少少進步嘅。可能日本注重個人技術多啲，我覺得基本功係有少少改善。」至於效力中甲佛山皓博的前鋒朱寶恩，則指已回港數天，坦言狀態比DSE時提升不少：「對比啱啱考完好番好多，嗰陣真係跑幾段就拉車。今次主場踢友賽一定會緊張少少，但都好開心。」