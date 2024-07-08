修夫基下令　禁止球員談論12碼

修夫基執教嘅英格蘭雖然大放悶蛋，但勝在實際，互射12碼更由以往嘅死穴，180度變成球隊爭勝武器；佢哋8強靠互射12碼淘汰瑞士，5個主射球員全部命中，門將比克福特撲出1球，據報主帥修夫基下令禁止球員談論12碼，以免洩密，似乎打算下場對荷蘭繼續靠互射12碼取勝。

英國傳媒報道，修夫基致力提升球員射12碼表現，包括聘請心理學家，分析師配合高強度模擬訓練，取得唔錯效果，球隊極力控制12碼大戰整個戰局，而唔想再靠運氣。

與此同時，修夫基下令球員談論互射12碼，防止球員將過多注意力放在12碼上，並避免洩密，門將比克福特、中堅馬克古希同安斯干沙都禁止回答有關12碼大戰嘅問題。

曾協助英足總在2018世盃分析賽事嘅學者馬克漢姆，最新出新書講番當日英格蘭如何應付12碼大戰情況，都畀修夫基詐型，話佢洩露英格蘭機密，該書名為《壓力：從12碼大戰吸取的心理學教訓》，講到2018世盃16強對哥倫比亞嘅12碼大戰點樣獲勝，控制各個環節，由助跑、角度、速度、呼吸、瞄準區域都有好高標準。