「假波破證」執法英荷戰　同比寧咸有牙齒印

歐國盃4強英格蘭對荷蘭嘅焦點大戰，開波前爆出球證人選風波，歐洲足協宣布今仗由德國球證薛威拿執法，但呢次任命就引嚟英格蘭傳媒同球迷強烈不滿，事關薛威拿曾經有「打假波」前科，更曾被英格蘭王牌球星祖迪比寧咸質疑誠信，雙方有過牙齒印，不過歐洲足協宣表明對薛威拿有信心，無意換人。

現年43歲嘅薛威拿喺12年前成為歐洲足協球證，但其實佢喺2005年曾捲入德國假波醜聞，當時做旁證嘅佢喺一場德乙賽事，曾收球證賀沙300歐元賄款被要求造假，事後賀沙被判終身停賽，薛威拿亦被停賽半年。薛威拿喺假波案入面嘅角色同處分當時並冇公開，直到2014年先被傳媒揭發呢段「黑歷史」。

由一個有假波前科嘅球證執法，球迷當然有懷疑，更令英格蘭擔心嘅係，薛威拿同祖迪比寧咸早有牙齒印，3年前多蒙特喺德甲榜首戰因爭議12碼輸畀拜仁慕尼黑，當時效力多蒙特嘅比寧咸就質疑判官薛威拿：「派一個曾經吹過假波嘅球證，執法德甲最重要嘅賽事，你可以預期啲乜？」呢番言論亦令比寧咸被罰款同因誹謗而受警方調查。

英國《每日郵報》曾聯絡歐洲足協，獲回覆已就任命作出覆核，但會維持原本安排。英格蘭左閘勞基梳爾就表示：「我哋尊重歐洲足協嘅決定，邊個執法都冇影響，我哋專注比賽而唔係球證。」對於比寧咸同球證嘅衝突歷史，勞基梳爾就話：「喺風頭火勢時刻有時會好嬲同諗埋一邊，但球證人選改變唔到，我哋只需要做好準備。」