一腳踢！迪格蘭賴斯成歐國盃第1「氣袋」

英格蘭喺歐國盃分組賽表現差勁，中場迪格蘭賴斯嘅表現亦受到批評，不過近日有數據顯示，呢位防守中場係英格蘭能量倉庫，今屆跑動距離達到63.9公里成最強「氣袋」，名宿連尼加亦指賴斯係英格蘭最被低估球員。

英格蘭今屆試用唔同中場組合，出嚟效果都麻麻，唯一防中嘅賴斯就要一腳踢，數據顯示佢今屆跑動63.9公里係歐國盃之冠，比第2位嘅格列沙加多出接近2公里，估唔到嘅係菲爾科頓亦以58.2公里排第5位，4強對手荷蘭就一個球員都冇份進入10大。

英格蘭傳奇前鋒連尼加表示：「好多人話賴斯踢得唔好，我覺得佢哋係睇唔到賴斯嘅攔截、補位等等工作，係英格蘭最被低估球員。賴斯嘅進攻傳送可唔可以再好啲？當然可以，但英格蘭已有明奈、祖迪比寧咸同菲爾科頓，賴斯要做嘅就係統率好後場。」

歐國盃「氣袋」排名

1 迪格蘭賴斯(英格蘭) 63.9公里

2 格列沙加(瑞士) 62公里

3 甘美治(德國) 61公里

4 費奧拿(瑞士) 59.7公里

5 菲爾科頓(英格蘭) 58.2公里