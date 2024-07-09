香港⾦⽜作客1分險勝迎聯賽三連勝　續居榜首

香港⾦⽜周一（8日）晚在2024全國男⼦籃球聯賽 (NBL) 賽事，作客以92：91險勝江蘇湯溝國藏，迎來聯賽三連勝，⾼踞榜⾸。香港⾦⽜將於周三(10日)作客安徽文⼀，上演NBL榜⾸⼤戰。

香港⾦⽜今場以琼斯(Dominique Jones)、朱松瑋、刁展望、孫晨然和侯天⼀出任正選。第⼀節外圍⼿風甚順，侯天⼀開局就射入兩記三分炮，加上琼斯個⼈傑出表現，單節攻入13分，當中包括在最後15秒個⼈連得5分，帶領香港⾦⽜完第⼀節以30：25領先。

進入第⼆節，主隊增強防守強度，並由兩位外援輪流進攻，令比賽形勢拉近。不過香港⾦⽜的獲加(Jordan Walker)表現活躍，內外開⼸，單節攻入13分，當中包括三個三分球，助香港⾦⽜保持5分優勢，以59：54領先半場。

換邊後，香港⾦⽜即打出⼀段9：0攻勢，將領先優勢擴⾄雙位數。不過，主⼒琼斯在第三節中段被球證吹罰2次技術犯規被罰離場，令比賽形勢轉變。加上孫晨然、侯天⼀、劉傳興等球員受到犯規問題困擾，江蘇把握香港⾦⽜陣容不整，成功收復失地，更在第四節尾段反先，在最後⼀分鐘領先90：86。不過香港⾦⽜球員未有放棄，將⼠⽤命，先由獲加兩次⾛籃連得四分追平。最後更由董健開界外球，妙傳予朱松瑋⾛入顏⾊地帶⾛籃得分反先主隊92：91，加上侯天⼀成功守住對⾯外援巴爾文的最後⼀擊，結果香港⾦⽜以⼀分之微險勝江蘇湯溝國藏，聯賽三連勝。

香港⾦⽜今場有獲加（23分）、琼斯（22分）、劉傳興（12分）和朱松瑋（17分）共4位球員得分上雙位數。香港⾦⽜教練解立彬認為，這場比賽很困難，但看到球隊成⻑了，最重要的是戰勝了⾃⼰。他說：「我們排除了⼲擾，⼤家的⾃信⼼以及團結性都得到很好的鍛鍊，後邊的比賽每⼀場都會很困難，希望在常規賽裏⾯我們有更多的球員能夠站出來，⾒證⾃⼰的價值。」