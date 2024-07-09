祖高域第15次闖溫網8強被噓　現場公開回擊　

塞爾維亞球王祖高域周一(8日)在溫網以直落三盤淘汰丹麥名將魯尼，生涯第15次躋身溫網男單8強，也是第60次闖入大滿貫半準決賽，然而賽後遭不少球迷報以噓聲，這位前世界「一哥」接受現場訪問時作出回擊，場面尷尬。

爭取紀錄性第8次捧走溫網的祖高域以6比3、6比4、6比2輕鬆戰勝魯尼，卻贏不到尊重；其中部份球迷在魯尼得分及祖高域失誤時，高叫「Ruuuuuuu-ne」，將魯尼名字發音拉長，與噓聲「boo」近似。

祖高域賽後接受現場訪問時即回擊:「對於有些今晚選擇不尊重球員的那些人，Goooooooooood night。」主持人即表示「我想那些人只是支持魯尼，並沒有不尊重趂。」，場面尷尬，然而祖高域再回擊:「他們有，我不接受（這個說法），我知道他們是為魯尼喝采，但這也是噓聲的借口，我已參加了巡迴賽20多年，難度我不知道這些把戲。」儘管祖高域有機會超越費達拿，爭取成為草地「8冠王」及第9次躋身溫網決賽，但他總是與球迷的關係不成正比，又愛又恨。

祖高域曾於2019年決賽擊敗費達拿奪冠後，其前教練碧加曾表示他應該獲得更多的尊重及支持，而兩年前他戰勝英國球手諾利，亦被球迷以噓聲送走。這位賽事2號種子在現場訪問補充:「對於今晚在這裡支持我、尊重我的球迷，我從心底裡感謝你們，很感激。」

至於今屆溫網男單8強已全部誕生，「世一」仙拿將面對俄羅斯的麥維迪夫，西班牙小天王將與美國的保羅爭逐，祖高域將迎戰澳洲的米納爾，意大利的姆錫迪將迎戰美國的富斯。